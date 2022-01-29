Эшли Барти — Даниэль Коллинз: текстовая онлайн-трансляция финала Australian Open
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Сегодня, 29 января, в Мельбурне состоится финальный матч Открытого чемпионата Австралии в женском одиночном разряде, в котором сыграют австралийка Эшли Барти, посеянная под первым номером, и представительница США Даниэль Коллинз, получившая 27-й номер посева.
Поединок поставлен третьим запуском на арене Рода Лэйвера после юниорских финалов и начнётся не раньше 11:30 мск. По личным встречам впереди первая ракетка мира — 3-1.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Эшли Барти — Даниэль Коллинз в финале Australian Open.
В 2021 году чемпионкой Australian Open стала японская теннисистка Наоми Осака. В финале она обыграла американку Дженнифер Брэйди со счётом 6:4, 6:2.
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