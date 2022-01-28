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Медведев — Надаль: когда начнётся финал Australian Open, по какому каналу смотреть

Медведев — Надаль: когда начнётся финал Australian Open, по какому каналу смотреть
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В воскресенье, 30 января, пройдёт финальный матч Открытого чемпионата Австралии — 2022. В решающей встрече турнира «Большого шлема» сойдутся шестая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль и второй номер мирового рейтинга из России Даниил Медведев.

Начало финального матча Australian Open запланировано на 11:30 по московскому времени.

Игру можно будет посмотреть на телеканале Eurosport или на онлайн-платформе Eurosport Player.

Отметим, что Рафаэль Надаль может стать рекордсменом по количеству побед на турнирах «Большого шлема», если победит Медведева. На данный момент на счету испанца 20 титулов ТБШ. По этому показателю он равен со швейцарцем Роджером Федерером и сербом Новаком Джоковичем. Ни Федерер, ни Джокович не принимают участия в текущем Открытом чемпионате Австралии.

Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.

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