Исинбаева поздравила Медведева с выходом в финал Australian Open

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева поздравила вторую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева с выходом в финал Открытого чемпионата Австралии — 2022. В решающей встрече турнира Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.
«Вы спросите, при чём здесь теннис и Исинбаева. Хочу сказать, что, когда моя дочка стала заниматься теннисом, я стала смотреть все турниры «Большого шлема», все «Мастерсы», и юниорские, и всё-всё-всё. Поэтому прежде всего я поздравляю Даню с этим прекрасным достижением. По-моему, это будет его четвёртый финал «Большого шлема». И, конечно, я ему желаю победы», — сказала Исинбаева у себя в «сториз» «Инстаграма».
Начало финального матча Australian Open запланировано на 11:30 по московскому времени.
- 28 января 2022
-
22:56
-
20:37
-
20:23
-
19:54
-
18:44
-
17:09
-
16:55
-
16:38
-
16:36
-
16:15
-
16:03
-
15:50
-
15:47
-
15:44
-
15:43
-
15:37
-
15:27
-
15:25
-
15:23
-
15:22
-
15:17
-
15:16
-
15:13
-
15:04
-
15:01
-
14:53
-
14:52
-
14:44
-
14:43
-
14:43
-
14:40
-
14:39
-
14:38
-
14:37
-
14:36