Исинбаева поздравила Медведева с выходом в финал Australian Open

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева поздравила вторую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева с выходом в финал Открытого чемпионата Австралии — 2022. В решающей встрече турнира Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Вы спросите, при чём здесь теннис и Исинбаева. Хочу сказать, что, когда моя дочка стала заниматься теннисом, я стала смотреть все турниры «Большого шлема», все «Мастерсы», и юниорские, и всё-всё-всё. Поэтому прежде всего я поздравляю Даню с этим прекрасным достижением. По-моему, это будет его четвёртый финал «Большого шлема». И, конечно, я ему желаю победы», — сказала Исинбаева у себя в «сториз» «Инстаграма».

Начало финального матча Australian Open запланировано на 11:30 по московскому времени.