Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Исинбаева поздравила Медведева с выходом в финал Australian Open

Исинбаева поздравила Медведева с выходом в финал Australian Open
Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка, обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом, российская легкоатлетка Елена Исинбаева поздравила вторую ракетку мира, россиянина Даниила Медведева с выходом в финал Открытого чемпионата Австралии — 2022. В решающей встрече турнира Медведев встретится с испанцем Рафаэлем Надалем.

«Вы спросите, при чём здесь теннис и Исинбаева. Хочу сказать, что, когда моя дочка стала заниматься теннисом, я стала смотреть все турниры «Большого шлема», все «Мастерсы», и юниорские, и всё-всё-всё. Поэтому прежде всего я поздравляю Даню с этим прекрасным достижением. По-моему, это будет его четвёртый финал «Большого шлема». И, конечно, я ему желаю победы», — сказала Исинбаева у себя в «сториз» «Инстаграма».

Начало финального матча Australian Open запланировано на 11:30 по московскому времени.

«Они уже кусали друг друга». Острая реакция на скандал в матче Медведева с Циципасом «Они уже кусали друг друга». Острая реакция на скандал в матче Медведева с Циципасом
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022