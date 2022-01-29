Журналисты BBC нашли несостыковки в результатах ковид-тестов Джоковича

BBC провели расследования результатов анализов первой ракетки мира, сербского теннисиста Новака Джоковича, которые он сдавал в декабре 2021 года перед въездом в Австралию для участия в местном турнире «Большого шлема».

Журналисты издания подтвердили тезисы других крупных СМИ и указали на возможную фальсификацию.

Все отчёты BBC базируются на том, что положительный тест в системе общественного здравоохранения Сербии имеет более дальний порядковый номер, чем отрицательный.

Основываясь на этих данных, выяснилось, что справка Джоковича выпадает из этой последовательности. При этом такое наблюдается только у сербского теннисиста.

Также журналисты BBC исследовали оба теста Джоковича и считают, что положительный был сдан позже, чем утверждается в документах.

Ранее Джокович не смог принять участия в Australian Open. Спортсмен прилетел в Австралию, чтобы выступить на турнире «Большого шлема», но ему аннулировали визу, а затем депортировали из страны.

Местные власти решили аннулировать визу из-за медотвода Джоковича, который позволял ему не вакцинироваться от коронавируса. В Австралии посчитали, что у Новака не было достаточных медоснований для медотвода. Серб подавал в суд, но второй и итоговый судебный процесс закончился поражением первой ракетки мира.