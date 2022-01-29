Петра Марчинко из Хорватии выиграла юниорский Australian Open

Хорватка Петра Марчинко стала победительницей юниорского Открытого чемпионата Австралии по теннису в одиночном разряде.



В финальном матче 16-летняя Марчинко, посеянная на турнире под первым номером, в двух сетах победила получившую 8-й номер посева Софию Костулас из Бельгии — 7:5, 6:1.



Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут. Хорватка ни разу не смогла подать навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, одна двойная ошибка и один брейк.

Петра Марчинко занимает 925-е место в рейтинге WTA. На данный момент она является 14-й ракеткой Хорватии.



Лучшая на данный момент хорватская теннисистка, Петра Мартич, занимает в рейтинге WTA 57-е место.