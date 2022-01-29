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Петра Марчинко из Хорватии выиграла юниорский Australian Open

Петра Марчинко из Хорватии выиграла юниорский Australian Open
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Хорватка Петра Марчинко стала победительницей юниорского Открытого чемпионата Австралии по теннису в одиночном разряде.

В финальном матче 16-летняя Марчинко, посеянная на турнире под первым номером, в двух сетах победила получившую 8-й номер посева Софию Костулас из Бельгии — 7:5, 6:1.

Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут. Хорватка ни разу не смогла подать навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы три эйса, одна двойная ошибка и один брейк.

Australian Open — девушки. Финал
29 января 2022, суббота. 04:00 МСК
Петра Марчинко
Хорватия
Петра Марчинко
П. Марчинко
1 2 3
         
  		   
  		   
         
София Костулас
Бельгия
София Костулас
С. Костулас

Петра Марчинко занимает 925-е место в рейтинге WTA. На данный момент она является 14-й ракеткой Хорватии.

Лучшая на данный момент хорватская теннисистка, Петра Мартич, занимает в рейтинге WTA 57-е место.

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