Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бруно Кузухара выиграл юниорский Australian Open. Финал длился 3 часа 43 минуты

Бруно Кузухара выиграл юниорский Australian Open. Финал длился 3 часа 43 минуты
Комментарии

Американский теннисист Бруно Кузухара стал победителем юниорского Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде. В финальном матче лидер посева обыграл представителя Чехии Якуба Менсика со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 7:5. Продолжительность противостояния составила 3 часа 43 минуты.

Бруно ни разу не подал навылет, активно выиграл 24 очка и допустил 59 невынужденных ошибок. На счету его соперника, посеянного под четвёртым номером, 7 эйсов, 37 виннеров и 70 неточностей.

Кузухара впервые в карьере выиграл юниорский турнир «Большого шлема». Ранее его лучшим результатом был выход в четвертьфинал юниорского Уимблдона в 2021 году.

Россиянин Ярослав Дёмин дошёл в Мельбурне до четвертьфинала, где проиграл Менсику со счётом 0:6, 1:6.

Australian Open — юноши. Финал
29 января 2022, суббота. 05:30 МСК
Бруно Кузухара
США
Бруно Кузухара
Б. Кузухара
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Якуб Менсик
Чехия
Якуб Менсик
Я. Менсик
Новость по теме
Объявлены суммы штрафа Даниила Медведева и Стефаноса Циципаса после матча Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022