Бруно Кузухара выиграл юниорский Australian Open. Финал длился 3 часа 43 минуты

Американский теннисист Бруно Кузухара стал победителем юниорского Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде. В финальном матче лидер посева обыграл представителя Чехии Якуба Менсика со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 7:5. Продолжительность противостояния составила 3 часа 43 минуты.

Бруно ни разу не подал навылет, активно выиграл 24 очка и допустил 59 невынужденных ошибок. На счету его соперника, посеянного под четвёртым номером, 7 эйсов, 37 виннеров и 70 неточностей.

Кузухара впервые в карьере выиграл юниорский турнир «Большого шлема». Ранее его лучшим результатом был выход в четвертьфинал юниорского Уимблдона в 2021 году.

Россиянин Ярослав Дёмин дошёл в Мельбурне до четвертьфинала, где проиграл Менсику со счётом 0:6, 1:6.