Бруно Кузухара выиграл юниорский Australian Open. Финал длился 3 часа 43 минуты
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Американский теннисист Бруно Кузухара стал победителем юниорского Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде. В финальном матче лидер посева обыграл представителя Чехии Якуба Менсика со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 7:5. Продолжительность противостояния составила 3 часа 43 минуты.
Бруно ни разу не подал навылет, активно выиграл 24 очка и допустил 59 невынужденных ошибок. На счету его соперника, посеянного под четвёртым номером, 7 эйсов, 37 виннеров и 70 неточностей.
Кузухара впервые в карьере выиграл юниорский турнир «Большого шлема». Ранее его лучшим результатом был выход в четвертьфинал юниорского Уимблдона в 2021 году.
Россиянин Ярослав Дёмин дошёл в Мельбурне до четвертьфинала, где проиграл Менсику со счётом 0:6, 1:6.
Australian Open — юноши. Финал
29 января 2022, суббота. 05:30 МСК
Бруно Кузухара
Б. Кузухара
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Якуб Менсик
Я. Менсик
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