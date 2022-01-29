Украинская теннисистка отреагировала на выход Медведева в финал AO, опубликовав эмодзи

Украинская теннисистка Катарина Завацкая прокомментировала пост россиянина Даниила Медведева о выходе в финал Открытого чемпионата Австралии. В полуфинале вторая ракетка мира одолел представителя Греции Стефаноса Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.
После игры Даниил в своём «инстаграме» опубликовал фото с матча и разместил эмодзи с изображением молнии. Завацкая отреагировала на успех россиянина, добавив несколько эмодзи.
Фото: «Инстаграм» Даниила Медведева
В финальном матче, который состоится завтра, 30 января, Даниил Медведев сыграет с 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», испанцем Рафаэлем Надалем. Организаторы уже объявили время начала финала.
Действующим победителем Australian Open является первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович. В прошлогоднем финале он обыграл Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2.
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