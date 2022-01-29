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Кафельников: хотите вы того или нет, Медведев не даст побить рекорд по победам на ТБШ

Кафельников: хотите вы того или нет, Медведев не даст побить рекорд по победам на ТБШ
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Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников предположил, как россиянин Даниил Медведев может повлиять на рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема». В данный момент его держат швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович — у каждого по 20 титулов.

«Хотите вы того или нет, Медведев будет сохранять рекорд по количеству завоеванных «Шлемов» у мужчин на уровне 20», — написал Кафельников в своём «твиттере».

Завтра, 30 января, Медведев (2) сразится с Надалем (6) в финале Открытого чемпионата Австралии – 2022.

Также один из подписчиков спросил, каковы шансы Медведева в борьбе с Надалем за титул чемпиона Australian Open – 2022. «100%», — ответил Евгений.

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