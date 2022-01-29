Кафельников: хотите вы того или нет, Медведев не даст побить рекорд по победам на ТБШ

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников предположил, как россиянин Даниил Медведев может повлиять на рекорд по количеству побед на турнирах «Большого шлема». В данный момент его держат швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович — у каждого по 20 титулов.

«Хотите вы того или нет, Медведев будет сохранять рекорд по количеству завоеванных «Шлемов» у мужчин на уровне 20», — написал Кафельников в своём «твиттере».

Завтра, 30 января, Медведев (2) сразится с Надалем (6) в финале Открытого чемпионата Австралии – 2022.

Также один из подписчиков спросил, каковы шансы Медведева в борьбе с Надалем за титул чемпиона Australian Open – 2022. «100%», — ответил Евгений.