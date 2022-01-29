Джон Макинрой прокомментировал эмоции Даниила Медведева в адрес судьи в полуфинале AO

Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой прокомментировал эмоциональный эпизод россиянина Даниила Медведева в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии – 2022 с греком Стефаносом Циципасом. Россиянин жёстко раскритиковал судью за то, что тот не наказал грека за коучинг со стороны его отца. После матча Даниил извинился перед арбитром.

«Думаю, что касается судейских наказаний, вы спрашиваете не того человека. Лично я люблю эмоции на корте. Да, пусть они немного оскорбляют друг друга, как мы делали это в прошлом, особенно я и Джимми Коннорс, или я и Иван Лендл, но, думаю, это притягивает интерес к теннису. Признаюсь, лично мне это нравится.

Да, Медведев немного вышел из себя, без сомнения — но он извинился. Исходя из своего опыта, могу сказать, что когда ты выходишь на такой горячий матч, сложно на всём его протяжении сохранять самообладание. Может быть, Даниил переборщил, но я считаю, что судья не должен был его наказывать», — приводит слова Макинроя Eurosport.uk.

Медведев победил Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1 и в финале сыграет с испанцем Рафаэлем Надалем.