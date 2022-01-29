Джон Макинрой признался, что сейчас его любимым игроком является Даниил Медведев
Поделиться
Семикратный победитель турниров серии «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой признался, что следит за россиянином Даниилом Медведевым больше, чем за теннисистами «Большой тройки» — Роджером Федерером, Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем.
«Даниил невероятен. Он мой любимый игрок из тех, за кем я сейчас наблюдаю. То, как он играет, — так оригинально, просто потрясающе. В целом я думаю, что Даниил проделал колоссальную работу над собой, превратившись из плохого парня на US Open – 2019 в очень интригующего и интересного игрока», — приводит слова Макинроя Eurosport.uk.
Завтра, 30 января, чемпион US Open – 2021 сразится за титул на Открытом чемпионате Австралии – 2022 с Рафаэлем Надалем.
Комментарии
- 29 января 2022
-
11:21
-
11:21
-
11:03
-
10:58
-
10:47
-
10:40
-
09:49
-
09:41
-
09:39
-
09:30
-
09:20
-
08:53
-
07:59
-
07:43
-
06:30
-
01:01
- 28 января 2022
-
23:46
-
22:56
-
20:37
-
20:23
-
19:54
-
18:44
-
17:09
-
16:55
-
16:38
-
16:36
-
16:15
-
16:03
-
15:50
-
15:47
-
15:44
-
15:43
-
15:37
-
15:27
-
15:25
Партнерский контент