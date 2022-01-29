Бывший тренер Барти рассказал, как Серена Уильямс убедила Эшли не завершать карьеру

Джим Джойс, бывший тренер первой ракетки мира Эшли Барти, рассказал, что сообщение от американки Серены Уильямс повлияло на решение австралийки не завершать карьеру несколько лет назад. В сентябре 2014 года на тот момент 18-летняя Эшли приняла неожиданное решение сделать перерыв в профессиональной карьере теннисистки. Пару лет она профессионально играла в крикет, а потом вернулась в теннис.
«Эш тогда была в ресторане, и Серена отправила ей сообщение со словами: «Ты слишком хороша, чтобы завершать карьеру. Ты должна вернуться». Я сам всем говорил, что если Барти не вернётся, это будет величайшей потерей для австралийского тенниса. Это оказалось правдой», — приводит слова Джойса Fox Sports Australia.
Сегодня, 29 января, Барти в финале Australian Open сыграет с американкой Даниэль Коллинз.
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