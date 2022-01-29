«Монструозный марафон». Виландер высказался о финале Медведев — Надаль на Australian Open

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», швед Матс Виландер рассказал об ожиданиях от финального матча Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

«Два лучших игрока турнира дошли до финала. Я не ожидал, что Рафа Надаль станет одним из лучших и выйдет в финал. Выход Даниила был ожидаем. Зверев был не в лучшей форме, а Новак вообще пропустил турнир. Да, это два лучших игрока турнира по шести матчам, это точно.

Я не уверен, как именно сложится воскресный финал. Это будет монструозный марафон, матч, который потребует огромных физических усилий от обоих теннисистов. Вопрос том, кто провалится в яму, когда игра будет длиться четыре часа.



Я не могу сказать, кто станет победителем. Я не знаю. Они играют вечером, отскок мяча будет не таким высоким. Медведев может стоять в своём углу и играть с бэкхенда против форхенда Рафы. Даниил получит больше лёгких очков на подаче. Может быть, именно этих очков ему и хватит для победы.

Я вижу и другой сценарий, при котором Рафа покажет всё, что может делать на теннисном корте. Вполне возможно, что если Надаль сыграет так же, как в первых двух сетах с Берреттини, то Медведев может с ним не справиться», — приводит слова Виландера Tennis Head.

Финал состоится завтра, 30 января.