«Монструозный марафон». Виландер высказался о финале Медведев — Надаль на Australian Open

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», швед Матс Виландер рассказал об ожиданиях от финального матча Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.
«Два лучших игрока турнира дошли до финала. Я не ожидал, что Рафа Надаль станет одним из лучших и выйдет в финал. Выход Даниила был ожидаем. Зверев был не в лучшей форме, а Новак вообще пропустил турнир. Да, это два лучших игрока турнира по шести матчам, это точно.
Я не уверен, как именно сложится воскресный финал. Это будет монструозный марафон, матч, который потребует огромных физических усилий от обоих теннисистов. Вопрос том, кто провалится в яму, когда игра будет длиться четыре часа.
Я не могу сказать, кто станет победителем. Я не знаю. Они играют вечером, отскок мяча будет не таким высоким. Медведев может стоять в своём углу и играть с бэкхенда против форхенда Рафы. Даниил получит больше лёгких очков на подаче. Может быть, именно этих очков ему и хватит для победы.
Я вижу и другой сценарий, при котором Рафа покажет всё, что может делать на теннисном корте. Вполне возможно, что если Надаль сыграет так же, как в первых двух сетах с Берреттини, то Медведев может с ним не справиться», — приводит слова Виландера Tennis Head.
Финал состоится завтра, 30 января.
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