У финалиста юниорского АО случились судороги в конце матча. Он долго не мог встать с корта

Чешский теннисист Якуб Менсик не смог встать после финального матча юниорского Открытого чемпионата Австралии — 2022. У спортсмена начались судороги в конце третьего сета. Они были настолько сильными, что Менсик долго не мог встать с корта после завершения финала, а также не пришёл на церемонию награждения.
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Напомним, американский теннисист Бруно Кузухара стал победителем юниорского Открытого чемпионата Австралии в одиночном разряде. В финальном матче лидер посева обыграл представителя Чехии Якуба Менсика со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (6:8), 7:5. Продолжительность противостояния составила 3 часа 43 минуты.
Бруно ни разу не подал навылет, активно выиграл 24 очка и допустил 59 невынужденных ошибок. На счету его соперника, посеянного под четвёртым номером, 7 эйсов, 37 виннеров и 70 неточностей.
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