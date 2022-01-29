Первая ракетка мира Эшли Барти выиграла Australian Open — 2022

Первая ракетка мира, австралийка Эшли Барти стала победительницей Открытого чемпионата Австралии – 2022. Это третья победа австралийки на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде.

В решающем матче Australian Open – 2022 Барти (1) в двух сетах обыграла представительницу США Даниэль Коллинз (27) со счётом 6:3, 7:6 (7:2). Отметим, что во втором сете Барти уступала Коллинз со счётом 1:5.

Продолжительность финала составила 1 час 29 минут. Барти 10 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 5. На счету Коллинз 1 эйс, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

На пути в финал Барти обыграла украинку Лесю Цуренко (Q), итальянку Лючию Бронцетти (Q), итальянку Камилу Джорджи (30), американку Аманду Анисимову, которая сенсационно выбила из турнира чемпионку 2021 года, японку Наоми Осаку, американку Джессику Пегулу (21) и ещё одну теннисистку из США, Мэдисон Кис.

Чемпион Australian Open у мужчин определится завтра, 30 января. За титул сразятся россиянин Даниил Медведев (2) и испанец Рафаэль Надаль (6).