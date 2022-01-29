Ольховский: Медведев — фаворит «Большого шлема». Даниил физически сильнее Надаля

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский поделился ожиданиями от финального матча Открытого чемпионата Австралии, в котором сыграют россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.



«С Надалем Медведеву важно играть в свою игру. Для меня Даня является фаворитом «Большого шлема». У Надаля хорошая левая рука и подача левши, но у Медведева тоже очень хороший удар слева. Не думаю, что это будет доставлять большие проблемы. Естественно, Надаль есть Надаль. Тот, кто будет психологически сильнее, победит. Если смотреть по предыдущим матчам, то Медведев очень силён в психологии на сегодняшний день.



Многое зависит от завтрашней погоды. Солнышко, жара, влажность — там включается выносливость. Если будут играть в солнышко при открытой крыше, то будет душно и жарко. Медведев сильнее физически, но нервы будут играть громадную роль. У Надаля рекорд и 21 турнир «Большого шлема», а у Медведева цель стать номером один. Будет очень интересный матч», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Финал состоится завтра, 30 января.