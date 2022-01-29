Яркие победные эмоции Кирьоса и Коккинакиса после победы на Australian Open — 2022

Австралийские теннисисты Ник Кирьос и Танаси Коккинакис выиграли Открытый чемпионат Австралии — 2022 в парном разряде. В решающей встрече турнира «Большого шлема» они обыграли своих соотечественников Мэттью Эбдена и Макса Пёрселла со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.

Они стали первыми теннисистами в истории Australian Open, которые получили уайлд-кард от организаторов и выиграли соревнования.

Публикация доступна в «инстаграме» wwos. Права на видео принадлежат Australian Open (ITF).

Отметим, что Кирьос и Коккинакис никогда ранее не выигрывали турниры «Большого шлема» ни в одиночном, ни в парном разрядах.

Ранее турнир в одиночном разряде выиграла австралийка Эшли Барти.