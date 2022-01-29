Кирьос — про Коккинакиса: этот здоровяк сегодня пойдёт тусоваться. Так что, дамы, вперёд!
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Австралийский теннисист Ник Кирьос обратился к соотечественнику Танаси Коккинакису, в паре с которым неожиданно выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022.
Кирьос и Коккинакис стали первыми теннисистами в истории Australian Open, которые получили уайлд-кард от организаторов и выиграли соревнования.
«Ты повзрослел, приятно за этим наблюдать. Для меня эта неделя стала временем исполнения моей мечты, и я бы не хотел пройти этот пусть с кем-то другим. Очень рад. Если совсем честно, я не знаю, как мы это сделали и что вообще произошло», — признался Кирьос в интервью на корте.
«Я знаю, что этот здоровяк сегодня пойдёт тусоваться. Так что, дамы, вперёд!» — сказал Кирьос напарнику, похлопав его по плечу.
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