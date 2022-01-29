Веснина назвала сильные стороны Медведева в противостоянии с Надалем

Трёхкратная победительница турниров «Большого шлема» Елена Веснина поделилась ожиданиями от финала Australian Open. В матче за титул встретятся россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль. Перед матчем Веснина назвала сильные стороны российского теннисиста, которые должны ему помочь одержать победу.
«Во-первых, он умеет действовать на длинных розыгрышах и знает, как им противостоять. Надаль на сто процентов постоянно будет затягивать соперника в них. Во-вторых, у Дани одна из лучших подач в туре. На мой взгляд, в этом компоненте он Рафаэля превосходит. Резюмируя, россиянину важно выдерживать свою линию в плане тактики и грамотно подавать. Именно подача станет тем фактором, который принесёт ему львиную долю относительно лёгких очков. Если у тебя каждый розыгрыш затягивается на 20-30 ударов, просто не успеваешь восстановиться. Когда же подаёшь эйс, появляется хотя бы небольшая пауза.
Кто будет действовать первых номером? Сложно сказать. Даня — очень интересный, многогранный теннисист. Он может выйти на корт и играть от соперника. Он готов дожидаться ошибки и отойти на три-четыре метра за заднюю линию, обороняясь против более мощных оппонентов, а может, напротив, пойти вперёд. Думаю, в финале Australian Open мы увидим в большей степени борьбу нервов. Медведеву важно будет найти то место на корте, где он будет чувствовать себя комфортнее», — цитирует Веснину «RT на русском».
- 29 января 2022
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