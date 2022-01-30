Карацев получил первый номер посева на турнире в Пуне

Российский теннисист Аслан Карацев получил первый номер посева на турнире ATP-250, который пройдёт в Пуне (Индия). Россиянин пройдёт первый круг соревнований на bye.



Вторым сеяным на турнире стал итальянец Лоренцо Музетти. Третий номер посева — у Джанлуки Маджера из Италии. Отметим, что Карацев будет единственным представителем на турнире.



Призовой фонд турнира составит $ 430 тыс. Соревнования будут проходить с 31 января по 6 февраля.



Карацев на Australian Open дошёл до третьего круга. Россиянин в матче третьего круга уступил французу Адриану Маннарино со счётом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 5:7, 4:6. Примечательно, что именно на Australian Open год назад россиянин дебютировал на турнирах «Большого шлема». С первой попытки он дошёл до полуфинала, где уступил сербу Новаку Джоковичу, который в дальнейшем выиграл турнир.