Звереву дали уайлд-кард на турнир в Монпелье, он стал первым номером посева
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Немецкий теннисист Александр Зверев выступит на турнире ATP-250 в Монпелье (Франция), который стартует 31 января. Третья ракетка мира получил уайлд-кард и стал первым номером посева на турнире.
Зверев преодолеет первый круг соревнований на bye, а далее встретится с победителем матча Илья Ивашко (Беларусь) — Адриан Маннарино (Франция).
Второй номер посева получил испанец Роберто Баутиста-Агут. Третьим сеяным на турнире стал француз Гаэль Монфис. Отметим, что российские теннисисты на турнире не выступят.
Зверев неудачно выступил на Australian Open. Немецкий теннисист не сумел преодолеть 1/8 финала, уступив канадцу Денису Шаповалову. При этом Зверев мог стать первой ракеткой мира, если бы выиграл турнир «Большого шлема».
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