«Медведев невероятен». Томич оценил шансы россиянина в матче с Надалем

Бывшая 17-я ракетка мира, австралиец Бернард Томич в финального матча Открытого чемпионата Австралии, в котором встретятся Даниил Медведевым и испанец Рафаэль Надаль, оценил игру российского теннисиста.



Журналист спросили Томича о Медведеве, Александре Звереве и Стефаносе Циципасе. Он сказал, что все они отличные игроки с большим талантом и потенциалом, но особо выделил Медведева.



«Я думаю, что у них большой потенциал, они великолепны на корте и добились заметных результатов за последние несколько лет. Медведев невероятен, огромные усилия, которые он приложил, окупаются. Может быть, он сможет победить Надаля в финал. Посмотрим», — сказал Томич, слова которого приводит Tennis World.



Финальный матч Открытого чемпионата Австралии между пятой ракеткой мира, Надалем и вторым номером мирового рейтинга из России — Даниилом Медведевым пройдёт в воскресенье, 30 января. Отметим, Медведев второй раз подряд вышел в финал Australian Open. В решающем матче 2021 года он уступил сербу Новаку Джоковичу.



Начало финального матча Australian Open запланировано на 11:30 по московскому времени.

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