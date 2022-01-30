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Корретха: надеюсь, что Надаль выиграет своей 21-й «Большой шлем»

Корретха: надеюсь, что Надаль выиграет своей 21-й «Большой шлем»
Рафаэль Надаль
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Двукратный финалист «Ролан Гаррос», бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха высказался о соотечественнике Рафаэле Надале в преддверии финального матча Открытого чемпионата Австралии, в котором соперником 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» станет россиянин Даниил Медведев.

«Надаль выводит теннис в другое измерение. Всё, чего он добивается, неслыханно, я надеюсь, что он выиграет свой 21-й титул «Большого шлема».

Если бы кто-то сказал мне, что Рафа сыграет 29 финалов на турнирах «Большого шлема», я бы подумал, что он сумасшедший. Это удивительно, чего он достиг, и всё же никогда нельзя сомневаться в особенных людях», — приводит слова Корретхи Tennis World.

Финальный матч Открытого чемпионата Австралии между пятой ракеткой мира Надалем и вторым номером мирового рейтинга из России Даниилом Медведевым пройдёт в воскресенье, 30 января. Отметим, Медведев второй раз подряд вышел в финал Australian Open. В решающем матче 2021 года он уступил сербу Новаку Джоковичу.

Начало финального матча Australian Open запланировано на 11:30 по московскому времени.

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