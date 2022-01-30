При каких условиях Даниил Медведев обойдёт Новака Джоковича и станет 1-й ракеткой мира?

Российский теннисист Даниил Медведев точно останется второй ракеткой мира по завершении Открытого чемпионата Австралии — 2022.
Даже в случае победы на Australian Open Медведев наберёт 10 925 очков и будет отставать от лидера Новака Джоковича (11 015) на 90 баллов.
На первую позицию рейтинга ATP Медведев сможет претендовать только по завершении турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Соревнования пройдут с 7 по 12 февраля.
Россиянин сможет возглавить мировой рейтинг в феврале в нескольких случаях:
— Если Медведев обыграет Рафаэля Надаля в финале Открытого чемпионата Австралии — 2022 и станет чемпионом турнира в Роттердаме, а также если Новак Джокович не будет принимать участия в турнирах в течение двух недель после Australian Open. При таком раскладе Даниил станет первым в рейтинге 14 февраля.
— Если Медведев выиграет Australian Open, то он станет первой ракеткой мира в понедельник, 21 февраля, при условии, что ни он, ни Джокович не будут участвовать в турнирах в течение трёх недель после Открытого чемпионата Австралии.
Отметим, что, если Даниил Медведев возглавит мировой мужской рейтинг, он станет третьим россиянином, которому это удалось, после Евгения Кафельникова (занимал 1-е место в течение 6 недель в 1999 году) и Марата Сафина (занимал 1-е место в течение 9 недель с 2000 по 2001 год).
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