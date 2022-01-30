Кафельников: Надаль понимает, что не вернётся в матч, если проиграет Медведеву первый сет

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников поделился впечатлениями от старта мужского финала на Открытом чемпионате Австралии – 2022, где россиянин Даниил Медведев играет с испанцем Рафаэлем Надалем.
В данный момент россиянин ведёт в первом сете со счётом 4:2, он реализовал брейк-пойнт.
«Рафа так чертовски старается выиграть каждое очко. Что приходит на ум после трёх геймов, так это то, что Рафа играет до победного. Он понимает, что не вернётся в матч, если проиграет первый сет», — написал Кафельников в своём «твиттере».
В случае победы Медведев станет двукратным чемпионом турниров «Большого шлема». Если же финал выиграет Надаль, то испанец установит рекорд по количеству титулов на мэйджорах (21).
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