Кафельников: Надаль понимает, что не вернётся в матч, если проиграет Медведеву первый сет

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников поделился впечатлениями от старта мужского финала на Открытом чемпионате Австралии – 2022, где россиянин Даниил Медведев играет с испанцем Рафаэлем Надалем.

В данный момент россиянин ведёт в первом сете со счётом 4:2, он реализовал брейк-пойнт.

«Рафа так чертовски старается выиграть каждое очко. Что приходит на ум после трёх геймов, так это то, что Рафа играет до победного. Он понимает, что не вернётся в матч, если проиграет первый сет», — написал Кафельников в своём «твиттере».

В случае победы Медведев станет двукратным чемпионом турниров «Большого шлема». Если же финал выиграет Надаль, то испанец установит рекорд по количеству титулов на мэйджорах (21).