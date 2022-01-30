Болельщик выбежал на корт во время матча Медведева с Надалем в финале AO-2022

Болельщик выбежал на корт во время финала Открытого чемпионата Австралии – 2022, где за титул борются россиянин Даниил Медведев (2) и испанец Рафаэль Надаль (6).
Фанат выбежал с трибуны и сумел пройти по корту несколько метров, его сразу задержали работники стадиона. Это произошло на брейк-пойнте россиянина, который он в итоге сумел реализовать.
Публикация доступна в «твиттере» Бена Ротенберга. Права на видео принадлежат Tennis Australia.
Медведев выиграл первый сет со счётом 6:2, во второй партии счёт на данный момент 5:5.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Даниил Медведев — Рафаэль Надаль на Australian Open.
В случае победы Медведев станет двукратным чемпионом турниров «Большого шлема».
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