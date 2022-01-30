Плакат фаната, выбежавшего на корт в финале AO, был о содержании беженцев в Австралии

Болельщик, выбежавший на корт во время финала Открытого чемпионата Австралии – 2022, держал в руках плакат, посвящённый «содержанию беженцев под стражей». За титул борются россиянин Даниил Медведев (2) и испанец Рафаэль Надаль (6).

Напомним, фанат выбежал с трибуны и сумел пройти по корту несколько метров, после чего его сразу задержали работники стадиона. Это произошло на брейк-пойнте россиянина, который он в итоге сумел реализовать.

Публикация доступна в «твиттере» австралийского журналиста Джеймса Грэя.

До старта Australian Open — 2022 из-за скандала с визой из Австралии был депортирован 9-кратный чемпион турнира серб Новак Джокович. Он жаловался на условия проживания в отеле для беженцев.