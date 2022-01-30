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Видео: неадекватное поведение австралийской публики, на которое жаловался судье Медведев

Видео: неадекватное поведение австралийской публики, на которое жаловался судье Медведев
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Австралийская публика неадекватно реагирует на ошибки второй ракетки мира россиянина Даниила Медведева в финале Australian Open – 2022, где он сражается с испанцем Рафаэлем Надалем.

Фанаты кричат между первой и второй подачей Даниила, а также громко радуются ошибкам россиянина. «Они идиоты! Без мозгов, да? У них нет мозгов. В их жизни, должно быть, всё очень плохо, да?» — пожаловался Медведев судье на переходе между третьим и четвёртым сетом. Момент попал в трансляцию.

Публикация доступна в «инстаграме» Eurosport.ru. Права на видео принадлежат Eurosport.

Медведев выиграл у Надаля два стартовых сета со счётом 6:2, 7:6 (7:5). Третья партия осталась за испанцем (6:4).

На пути в финал Медведев обыграл швейцарца Генри Лааксонена, австралийца Ника Кирьоса, нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа, американца Максима Кресси, канадца Феликса Оже-Альяссима (9) и грека Стефаноса Циципаса (4).

Медведев громил Надаля, а затем в игре Дани что-то сломалось. Решающий сет финала! LIVE! Медведев громил Надаля, а затем в игре Дани что-то сломалось. Решающий сет финала! LIVE!
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