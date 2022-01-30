Надаль — Медведеву: у меня нет сомнений, что ты ещё пару раз возьмёшь Australian Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал победу в финале Открытого чемпионата Австралии – 2022.

Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 28 минут.

«Всем добрый вечер и доброе утро. В первую очередь я знаю, что это тяжёлый момент для Даниила. Он потрясающий чемпион, и я несколько раз оказывался на его месте на этом турнире, когда не добирался до титула. И у меня нет никаких сомнений, что ты ещё пару раз возьмёшь этот титул и поднимешь кубок, потому что ты прекрасен.

Это был один из самых эмоциональных матчей в моей теннисной карьере. Разделить его с тобой – большая честь. Всего тебе наилучшего в будущем», — сказал Надаль во время послематчевой церемонии.