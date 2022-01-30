Селиваненко: не Медведев проиграл «Большой шлем», а Надаль выиграл. Величайший финал

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко подвёл итоги финала Australian Open. В финале турнира «Большого шлема» россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Испанский теннисист одержал победу со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.



«Это был эпический, величайший финал. Могу сравнить его только с финалом Федерер — Джокович на «Уимблдоне». Сегодня мы увидели фантастический теннис, который доставил удовольствие всем, независимо от того, за кого ты переживал. Все, кто болел за Даниила, должны признать, что матч был великолепным по уровню игры, драматургии.



Рафа показал, что он величайший спортсмен. Он сумел выйти из очень тяжёлой ситуации. Я бы не сказал, что Медведев проиграл «Большой шлем», это Рафа выиграл.



Не сказал бы, что в матче был какой-то один переломный момент. Когда Надаль смазал смэш в конце второго сета, я думал — всё. Полагал, что дальше матч пойдёт очень быстро. Но Рафа вернулся. Надаль — человек, который выиграл больше всех турниров «Большого шлема» в истории. Здесь не было одного переломного мяча, Рафа просто постепенно выигрывал в драматичной и увлекательной борьбе», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.