Рафаэль Надаль: это был один из самых важных матчей в моей карьере

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, в драматичном финале Открытого чемпионата Австралии одолевший в пяти сетах россиянина Даниила Медведева, прокомментировал свой исторический, 21-й в карьере успех.

«Не могу поверить, как я бился и сопротивлялся после всего того, что было. Продолжал верить, и получилось сохранить настрой, ведь это был один из самых важных матчей в моей карьере. Даниил был прекрасен. Я несколько раз был в этой тяжёлой позиции – это и 2012 год, и 2017-й. Я был близок к победам, но проигрывал. Очень сочувствую ему, но сегодня я вышел победителем. Пришлось биться, и трофей теперь со мной. Очень доволен.

Как я сделал камбэк? Я был уже уставшим после двух сетов. Во втором сете у меня были большие возможности, но я занервничал. То же самое произошло со мной и в конце матча. Но с Даниилом очень сложно – он очень умён, каждый раз возвращает дополнительные мячи в корт и всегда ищет решения в динамике матча. Он потрясающий чемпион, и в будущем выиграет ещё множество «Шлемов».

А я просто стараюсь не прекращать верить. Я много раз здесь проигрывал, и даже тогда, когда у меня было преимущество по ходу матча. И может быть, сегодня был тот день, когда это должно было прекратиться. Я верил и делал это сегодня даже тогда, когда всё казалось почти невозможным. Но не могу себя простить, если не бьюсь в матче до самого конца.

В конце матча подумал: «И вот опять. Как и пять лет назад теряю своё преимущество». Но продолжал биться. Соперник может меня обыграть, но я не могу сдаться. И конец матча я сыграл здорово. Эмоции и усталость – это безумная комбинация», — сказал Надаль в студии «Евроспорта».