Ольховский: Медведев проиграл великому чемпиону с феноменальным характером

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский подвёл итоги финала Australian Open. В финале турнира «Большого шлема» россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Испанский теннисист одержал победу со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.
«Финал вызвал спорные эмоции: отчасти более негативные. Но противостояние получилось великолепным. Даня проиграл великому чемпиону с феноменальным характером. Я не думал, что он выдержит пятичасовой матч.
Первые два сета Рафаэль допускал простые ошибки — не вызывал восхищения. Но четвёртый и пятый сет он отыграл просто великолепно. Даня, наоборот, начал играть более пассивно.
В третьем сете думал, что финал будет за Даней. Не думаю, что у Даниила могло сложиться такое же ощущение. Почему? Он же знает, что Надаль — цепкий игрок. Итог мы знаем», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 30 января 2022
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