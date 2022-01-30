Последние пятисетовые победы на турнирах «Большого шлема»

Победа испанского теннисиста Рафаэля Надаля над россиянином Даниилом Медведевым в пяти сетах после первых двух проигранных стала историческим достижением. Пресс-служба АТР привела данные по всем подобным исходам финалов турниров «Большого шлема».
В 2021 году серб Новак Джокович в финале «Ролан Гаррос» оказался сильнее греческого теннисиста Стефаноса Циципаса – 6:7, 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. В 2020 году австриец Доминик Тим переиграл немца Александра Зверева — 2:6, 4:6, 6:4, 6:3, 7:6 в финале US Open. Старейшая подобная победа датируется 1927 годом, когда во французском финале Уимблдона Анри Коше переиграл соотечественника Жана Боротра — 4:6, 4:6, 6:3, 6:4, 7:5.
В решающем матче Australian Open – 2022 35-летний Надаль в тяжелейшем матче обыграл вторую ракетку мира 25-летнего россиянина Медведева (2) со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5. Продолжительность финала составила 5 часов 24 минуты.
- 30 января 2022
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