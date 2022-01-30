Сёмин: был уверен, что победа у Медведева в кармане. Но Надаль как Роналду

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о финале Australian Open. В финале турнира «Большого шлема» россиянин Даниил Медведев уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Испанский теннисист одержал победу со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.
«Потрясающий матч. 2-0 — опасный счёт, как в футболе, так и в теннисе. Громадную роль играли трибуны, которые поддерживали Надаля. Но надо отдать ему должное. В 35 лет иметь такие кондиции, так быть хорошо готовым физически. Он похож на Роналду.
Против Даниила играл теннисист высочайшего уровня. Надаль смог переломить ситуацию в свою пользу. Медведев проводил прекрасный матч. Изначально мне казалось, что победа в кармане. Главное, чтобы теперь отдохнул и восстановился», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 30 января 2022
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