Джокович: поздравляю Надаля с 21-м ТБШ. Медведев играл со страстью и решимостью
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Первая ракетка мира Новак Джокович поздравил победителей и финалистов Открытого чемпионата Австралии — 2022.
В мужском разряде победу одержал Рафаэль Надаль, обыгравший в финале Даниила Медведева. У женщин чемпионкой стала Эшли Барти, победившая Даниэль Коллинз.
«В этом году на Australian Open было много выдающегося тенниса, и финалы были потрясающими. Поздравляю Эшли Барти с потрясающим выступлением перед домашней публикой и Даниэль Коллинз с невероятным турниром. Поздравляю Рафаэля Надаля с 21-м «Большим шлемом». Удивительное достижение. Всегда впечатляющий боевой дух ещё раз принёс победу. Даниил Медведев выложился по полной и играл со страстью и решимостью, которые мы от него ожидаем», — написал Джокович в своём «инстаграме».
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