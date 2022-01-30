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Джокович: поздравляю Надаля с 21-м ТБШ. Медведев играл со страстью и решимостью

Джокович: поздравляю Надаля с 21-м ТБШ. Медведев играл со страстью и решимостью
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Первая ракетка мира Новак Джокович поздравил победителей и финалистов Открытого чемпионата Австралии — 2022.

В мужском разряде победу одержал Рафаэль Надаль, обыгравший в финале Даниила Медведева. У женщин чемпионкой стала Эшли Барти, победившая Даниэль Коллинз.

«В этом году на Australian Open было много выдающегося тенниса, и финалы были потрясающими. Поздравляю Эшли Барти с потрясающим выступлением перед домашней публикой и Даниэль Коллинз с невероятным турниром. Поздравляю Рафаэля Надаля с 21-м «Большим шлемом». Удивительное достижение. Всегда впечатляющий боевой дух ещё раз принёс победу. Даниил Медведев выложился по полной и играл со страстью и решимостью, которые мы от него ожидаем», — написал Джокович в своём «инстаграме».

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