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«Недавно мы шутили, что оба ходим на костылях». Федерер поздравил Надаля с 21-м ТБШ

«Недавно мы шутили, что оба ходим на костылях». Федерер поздравил Надаля с 21-м ТБШ
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20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер поздравил испанца Рафаэля Надаля с победой на Открытом чемпионате Австралии — 2022. Надаль взял 21-й ТБШ, побив достижение Федерера и серба Новака Джоковича.

«Вот это матч! От всего сердца поздравляю своего друга и великого соперника Рафаэля Надаля с тем, что он стал первым мужчиной, выигравшим 21 титул на «Больших шлемах».

Несколько месяцев назад мы шутили, что оба ходим на костылях. Потрясающе. Нельзя недооценивать великого чемпиона. Твоё невероятное трудолюбие, целеустремленность и боевой дух вдохновляют меня и бесчисленное множество людей по всему миру. Я горжусь играть с тобой в одну эпоху, и для меня честь, что я подталкивал тебя к достижениям, как и ты меня в последние 18 лет. Уверен, у тебя впереди ещё другие победы, а пока наслаждайся этой!» — написал Федерер в «сторис» своего «инстаграма».

Надаль — величайший! Рафа дожал Медведева в пяти сетах и завоевал рекордный 21-й «Шлем» Надаль — величайший! Рафа дожал Медведева в пяти сетах и завоевал рекордный 21-й «Шлем»
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