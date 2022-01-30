«Недавно мы шутили, что оба ходим на костылях». Федерер поздравил Надаля с 21-м ТБШ

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер поздравил испанца Рафаэля Надаля с победой на Открытом чемпионате Австралии — 2022. Надаль взял 21-й ТБШ, побив достижение Федерера и серба Новака Джоковича.
«Вот это матч! От всего сердца поздравляю своего друга и великого соперника Рафаэля Надаля с тем, что он стал первым мужчиной, выигравшим 21 титул на «Больших шлемах».
Несколько месяцев назад мы шутили, что оба ходим на костылях. Потрясающе. Нельзя недооценивать великого чемпиона. Твоё невероятное трудолюбие, целеустремленность и боевой дух вдохновляют меня и бесчисленное множество людей по всему миру. Я горжусь играть с тобой в одну эпоху, и для меня честь, что я подталкивал тебя к достижениям, как и ты меня в последние 18 лет. Уверен, у тебя впереди ещё другие победы, а пока наслаждайся этой!» — написал Федерер в «сторис» своего «инстаграма».
- 30 января 2022
-
19:33
-
19:27
-
19:18
-
19:14
-
19:07
-
19:02
-
18:59
-
18:54
-
18:33
-
18:31
-
18:30
-
18:29
-
18:20
-
18:16
-
18:15
-
18:06
-
17:56
-
17:56
-
17:54
-
17:54
-
17:52
-
17:45
-
17:43
-
17:41
-
17:38
-
17:35
-
17:33
-
17:29
-
17:27
-
17:26
-
17:26
-
17:17
-
17:11
-
16:39
-
16:20