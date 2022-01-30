Медведев: пропущу ТБШ, если будет турнир на харде в Москве. Мальчик перестал мечтать

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения в финале Australian Open в матче с испанцем Рафаэлем Надалем рассказал, что он перестал мечтать. Спортсмен признался, что он поменяет приоритеты.
«Теперь я буду играть для себя, моей семьи, чтобы я мог обеспечивать её, для людей, которые в меня верят, для всех россиян, ведь я чувствую их поддержку.
Если будет турнир на харде в Москве перед «Ролан Гаррос» или Уимблдоном, я сыграю там, даже если пропущу турнир «Большого шлема». Неважно. Мальчик перестал мечтать. Теперь он будет играть для себя. Вот и всё. Такая у меня история», — сказал Медведев на пресс-конференции.
Отметим, что в течение всего матча с Надалем болельщики активно поддерживали испанца и радовались ошибкам россиянина. Даниил даже призывал арбитра повлиять на фанатов.
- 30 января 2022
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