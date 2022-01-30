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Фернандо Торрес: поведение и характер Надаля должны быть источником вдохновения для всех

Фернандо Торрес: поведение и характер Надаля должны быть источником вдохновения для всех
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Бывший нападающий сборной Испании по футболу Фернандо Торрес прокомментировал победу соотечественника Рафаэля Надаля на Открытом чемпионате Австралии — 2022. Надаль взял 21-й ТБШ, побив достижение швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича.

«Помимо того, что он лучший в истории, его подход к матчам и трудностям, его поведение, выдержка, характер должны быть источником вдохновения для всех. Выдающийся спортсмен!» – написал Торрес в своём «твиттере».

Отметим, что до этого момента Надаль брал титул в Мельбурне лишь однажды, в 2009 году.

Прошлогодний Australian Open выиграл Джокович. В финале он обыграл Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Джокович не сумел принять участия в текущем розыгрыше из-за скандала с визой и последовавшей депортации.

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