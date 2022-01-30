Надаль: мне всё равно, лучший я в истории или нет. Просто счастлив, что выиграл титул

Испанский теннисист Рафаэль Надаль после победы на Открытом чемпионате Австралии — 2022 ответил на вопрос, считает ли себя величайшим в истории.
Надаль взял 21-й ТБШ, установив рекорд и побив достижение швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича.
«Нет, я не поменял свою точку зрения по поводу этой темы. 21-й титул особенный, знаю, что он для меня значит, но в целом мне всё равно, лучший я в истории или нет. Я просто счастлив, что выиграл этот титул», — приводит слова Надаля с пресс-конференции журналист Лоренцо Эрколи.
Отметим, что до этого момента Надаль брал титул в Мельбурне лишь однажды, в 2009 году.
Прошлогодний Australian Open выиграл Новак Джокович. В финале он обыграл Даниила Медведева со счётом 7:5, 6:2, 6:2. Джокович не сумел принять участия в текущем розыгрыше из-за скандала с визой и последовавшей депортации.
- 30 января 2022
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