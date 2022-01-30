Тарпищев объяснил, чего не хватило Медведеву для победы в финале Australian Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение российского теннисиста Даниила Медведева в финале Australian Open. Россиянин уступил в пятисетовом матче испанцу Рафаэлю Надалю со счетом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.



«У Дани пошли судороги, физически подсел после второго сета. Отсюда все проблемы. Если бы на 15 минут позже, то никаких проблем бы не было. От усталости и судорог пошли непонятные укороченные, пропала подача. Хорошая форма ушла вниз, а вернуть её Медведев не сумел», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Надаль стал победителем турниров «Большого шлема» в 21-й раз. Ранее ни одному мужчине-теннисисту не удавалось выигрывать мэйджоры более 20 раз.