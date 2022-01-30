Медведев: в каждом большом матче в моей карьере не очень много людей желали мне победы

Российский теннисист Даниил Медведев после поражения в финале Australian Open от Рафаэля Надаля отметил, что болельщики, по его мнению, сильнее поддерживают легенд тура, нежели молодых теннисистов.

«Когда я начал подниматься в топ-20, топ-30, начал играть с Новаком, Роджером, Рафой. У нас были упорные матчи, но я их пока не обыгрывал. И было много разговоров. Думаю, сейчас их уже не так много, но тогда было много разговоров, что молодое поколение должно становиться лучше, люди говорили, что хотят, чтобы молодое поколение пробивалось наверх, становилось лучше, сильнее. Это меня мотивировало: да, давайте навяжем им борьбу и всё такое. Что ж, наверное, эти люди врали. Потому что в каждом большом матче, в котором играл, я видел не очень много людей, которые желали мне победы», — сказал Медведев на пресс-конференции.