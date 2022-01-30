Рогозин: кто-то может объяснить, почему ни один наш телеканал не показывал финал AO-2022?

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал на итоги и трансляцию финала Australian Open — 2022, в котором испанец Рафаэль Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева.

В прямом эфире матч показал телеканал «Евроспорт».

«Кто-то может объяснить, почему ни один наш телеканал, в том числе и прежде всего спортивные, не показывал захватывающий матч Даниила Медведева с Рафаэлем Надалем в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису? Даниил прекрасно играл, несмотря на враждебно настроенные трибуны», — написал Рогозин в своём «твиттере».

Надаль взял 21-й титул «Большого шлема», установив рекорд и побив достижение швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича. Отметим, что до этого момента Надаль брал титул в Мельбурне лишь однажды, в 2009 году.