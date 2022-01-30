Джумхур: любой может выиграть ТБШ, на котором нет Джоковича

Боснийский теннисист Дамир Джумхур, занимающий 161-е место в рейтинге ATP, отреагировал на победу испанца Рафаэля Надаля. В финале Надаль обыграл россиянина Даниила Медведева. Счёт — 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.



Благодаря этой победе Надаль стал самым титулованным в истории игроком по количеству побед на турнирах «Большого шлема». Он выиграл уже 21-й мэйджор в своей карьере, что ранее не удавалось ни одному из мужчин.



«Любой может выиграть турнир «Большого шлема», на котором нет Новака. Джокович по-прежнему величайший в истории!» — написал Джумхур.



Продолжительность финала составила 5 часов 24 минуты. Надаль 3 раза подал навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 7 брейк-пойнтов из 22. На счету Медведева — 23 эйса, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 22.