«Восхитительно!» Зидан поздравил Надаля с рекордной победой на Australian Open
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Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на победу испанского теннисиста Рафаэля Надаля с победой на Australian Open. Экс первая ракетка мира Надаль в финале турнира «Большого шлема» обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.
Зидан опубликовал фотографию Надаля и поздравил его.
«Да, мистер Надаль. Восхитительно», — подписал фото тренер.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Зидана.
Отметим, что Медведев уже во второй раз в карьере уступил в финале турнира «Большого шлема» Надалю. В 2019 году россиянин проиграл испанцу в финале US Open. Для Надаля эта победа стала 21-й в карьере на турнирах «Большого шлема». По этому показателю он стал рекордсменом мира.
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