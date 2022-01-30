Корретха не смог сдержать слёз после победы Надаля в финале AO-2022. Видео
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Бывший испанский теннисист Алекс Корретха, работавший комментатором на Australian Open, не смог сдержать эмоций после победы соотечественника Рафаэля Надаля в финале турнира. Корретха заплакал после того, как Надаль выиграл заключительный розыгрыш финального матча с россиянином Даниилом Медведевым.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Eurosport.es.
Медведев уступил Надалю со счётом 6:2, 7:6, 4:6, 4:6, 5:7. Матч продолжался более 4,5 часа.
Отметим, что Медведев уже во второй раз в карьере уступил в финале турнира «Большого шлема» Надалю. В 2019 году россиянин проиграл испанцу в финале US Open. Для Надаля эта победа стала 21-й в карьере на турнирах «Большого шлема». По этому показателю он стал рекордсменом мира.
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