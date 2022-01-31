Денис Глушаков — о поражении Даниила Медведева: пойду ракетку ломать
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков отреагировал на поражение российского теннисиста Даниила Медведева в финальном матче Australian Open с испанцем Рафаэлем Надалем со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.
«Пойду ракетку ломать! Несмотря на поражение, Даня всё равно красавец! Весь турнир справлялся с давлением и критикой всего стадиона! Будет ещё реванш. Браво, маэстро», — написал Глушаков.
Пост доступен в «инстаграме» Дениса Глушакова.
Надаль установил рекорд, выиграв свой 21-й титул на соревнованиях «Большого шлема». Он обошёл швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича, завоевавших по 20 таких трофеев.
В новом рейтинге ATP Медведев значительно сократил отставание от лидирующего Джоковича.
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