Кафельников: Медведев будет величайшим в истории российским теннисистом через пять лет

Бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников ответил на вопрос одного из подписчиков в «Твиттере». Он спросил, кого Кафельников считает величайшим российским теннисистом в истории — себя, Марата Сафина или Даниила Медведева.



«Сейчас это Кафельников и Сафин. Но через пять лет им будет Даниил Медведев», — написал Кафельников.



Накануне Медведев в финале Australian Open уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Матч завершился со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.



Надаль установил рекорд, выиграв свой 21-й титул на соревнованиях «Большого шлема». Он обошёл швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича, завоевавших по 20 таких трофеев.



В новом рейтинге ATP Медведев значительно сократил отставание от лидирующего Джоковича.

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