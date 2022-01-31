Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кафельников: Медведев будет величайшим в истории российским теннисистом через пять лет

Кафельников: Медведев будет величайшим в истории российским теннисистом через пять лет
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников ответил на вопрос одного из подписчиков в «Твиттере». Он спросил, кого Кафельников считает величайшим российским теннисистом в истории — себя, Марата Сафина или Даниила Медведева.

«Сейчас это Кафельников и Сафин. Но через пять лет им будет Даниил Медведев», — написал Кафельников.

Накануне Медведев в финале Australian Open уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Матч завершился со счётом 6:2, 7:6 (7:5), 4:6, 4:6, 5:7.

Надаль установил рекорд, выиграв свой 21-й титул на соревнованиях «Большого шлема». Он обошёл швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича, завоевавших по 20 таких трофеев.

В новом рейтинге ATP Медведев значительно сократил отставание от лидирующего Джоковича.

Новость по теме
Денис Глушаков — о поражении Даниила Медведева: пойду ракетку ломать
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022