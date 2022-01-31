Циципас высказался о матче Надаля и Медведева в финале Australian Open

Греческий теннисист Стефанос Циципас высказался о финале Australian Open. В финальном матче турнира «Большого шлема» встретились испанец Рафаэль Надаль и россиянин Даниил Медведев. Встреча закончилась победой Надаля со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.



«Поздравляю с великолепным финалом обоих! Матч, который получился очень интенсивным. Что ещё я могу сказать… магический вечер даже для тех, кто просто смотрел эту встречу», — написал Циципас в своём «твиттере».



Надаль установил рекорд, выиграв свой 21-й титул на соревнованиях «Большого шлема». Он обошёл швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича, завоевавших по 20 таких трофеев.



В новом рейтинге ATP Медведев значительно сократил отставание от лидирующего Джоковича.

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