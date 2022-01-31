Надалю устроили фотосессию с трофеем за титул AO, в финале которого он обыграл Медведева

В «Инстаграме» появились снимки с фотосессии 21-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира, испанца Рафаэля Надаля, которая прошла в Мельбурне (Австралия). Вчера, 30 января, 35-летний Надаль во второй раз в карьере выиграл Открытый чемпионат Австралии. В финале он оказался сильнее второй ракетки мира, россиянина Даниила Медведева, победив его со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.

Посмотреть фотографии можно в официальном «инстаграме» Australian Open.

Поскольку каждый из трёх других мэйджоров Надаль выигрывал не менее двух раз, этот триумф также позволил ему собрать второй «Карьерный шлем». До того два «Карьерных шлема» было только у Новака Джоковича, выигравшего в 2021-м свой второй «Ролан Гаррос».