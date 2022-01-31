Род Лэйвер — о матче Надаля и Медведева: финал геркулесова масштаба!

11-кратный чемпион турниров «Большого шлема», дважды собиравший «Шлем» австралиец Род Лэйвер высказался о финальном матче Australian Open среди мужчин. В финале встретились испанец Рафаэль Надаль и россиянин Даниил Медведев. Встреча закончилась победой Надаля со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.
«Финал геркулесова масштаба! Спасибо вам за великолепный матч, Надаль и Медведев. 21 победа на турнирах «Большого шлема», два титула на Australian Open. Это особенная победа для Надаля! Смотреть на то, как ты занимаешься любимым делом, является большой честью», — написал Лэйвер в своём «твиттере».
Надаль установил рекорд, выиграв свой 21-й титул на соревнованиях «Большого шлема». Он обошёл швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича, завоевавших по 20 таких трофеев.
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