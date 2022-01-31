Билли Джин Кинг высказалась о матче Медведева и Надаля в финале Australian Open

Бывшая первая ракетка мира, 12-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, американка Билли Джин Кинг отреагировала на победу испанца Рафаэля Надаля в финале Australian Open. Экс-первый номер мирового рейтинга Надаль в пятисетовом матче обыграл россиянина Даниила Медведева, вырвав победу после того, как уступил в двух первых сетах. Матч закончился со счётом 2:6, 6:7 (5:7), 6:4, 6:4, 7:5.



«Психологический и физический марафон пятичасового финала турнира «Большого шлема» требует бойцовского характера, смелости и нацеленности. Поздравляю Надаля с 21-м титулом на турнирах «Большого шлема»! Что за камбэк!» — написала Кинг в своём «твиттере».



Надаль установил рекорд, выиграв свой 21-й титул на соревнованиях «Большого шлема». Он обошёл швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича, завоевавших по 20 таких трофеев.